The Guardian: Захід оцінює російські втрати в Україні у 20 тисяч людей

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні до 20 тисяч своїх солдатів, вважають західні офіційні особи, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву неназваного західного чиновника.

За словами чиновника, за даними Заходу, втрати Росії складають від 15 до 20 тисяч загиблих. Він сказав, що назвати точнішу кількість втрат складно.

Неназваний чиновник також заявив, що як із російського, так і з українського боку є «значні втрати»:

«Але українці воюють за свою батьківщину, і вони переважно займають добре укріплені оборонні позиції, тому в цьому плані вони мають перевагу над росіянами».

За даними Генштабу ЗСУ станом на 9 червня, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 31 700 людей особового складу. Це вдвічі більше за офіційні втрати СРСР в Афганістані за десять років війни.

9 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що щодня в боях Україна втрачає до сотні своїх бійців убитими та до 500 пораненими.