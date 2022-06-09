Рада Безпеки ООН поповниться п'ятьма новими непостійними членами

З січня 2023 року і протягом двох наступних років новими п’ятьома непостійними членами Ради Безпеки ООН будуть Еквадор, Мальта, Мозамбік, Швейцарія та Японія, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила пресслужба ООН у четвер.

Включення Еквадору до Радбезу ООН підтримали 190 членів Генеральної Асамблеї Організації, Японії – 184, Мальти – 185, Мозамбіку – 192, а Швейцарії – 187.

Непостійні члени Ради Безпеки ООН обираються на дворічний термін простою більшістю голосів Генасамблеї з дотриманням принципу рівномірного географічного розподілу.

На голосуванні в четвер обирали дві країни-представниці Азійсько-Тихоокеанського та Африканського регіону, одну – регіону Латинської Америки та Карибських островів і дві – регіону Західної Європи та інших держав.

Непостійні члени Радбезу ООН не мають права вето при ухваленні рішень, як постійні члени. Водночас рішення органу є чинним лише тоді, коли за нього висловилися не менш як дев’ять членів, тому голоси непостійних членів теж мають вагу.

Еквадор, Мальта, Мозамбік, Швейцарія та Японія замінять у Раді Безпеки ООН Індію, Ірландію, Кенію, Мексику і Норвегію, чиї повноваження завершуються у 2022 році.