Генсек Ради Європи відреагувала на смертний вирок іноземцям у "ДНР"

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович Буріч засудила рішення «суду» терористичного угруповання «ДНР», який засудив до страти трьох іноземців, що воювали за Україну, повідомляє Новое время.

Заява генсека опублікована на сайті Ради Європи.

"Рішуче засуджую смертні вироки, винесені сьогодні в окупованому українському місті Донецьку. Смертна кара несумісна з людською гідністю і являє собою нелюдське і таке, що принижує гідність, поводження. Їй не місце на європейському континенті" , - сказала вона.

Буріч також закликала дотримуватися «загальноєвропейських принципів прав людини, з якими сьогоднішнє рішення несумісне».

Бойовики «засудив» до страти двох громадян Великобританії Ейдена Есліна та Шона Піннера, а також громадянина Марокко Брагіма Саадуна 9 червня.

У Генеральному штабі ЗСУ напередодні наголосили, що всі іноземні громадяни та люди без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у лавах ЗСУ, у добровільному порядку прийняті на службу за контрактом відповідно до українського законодавства.

На них як на військовослужбовців ЗСУ поширюється правовий статус комбатантів, і у разі потрапляння до рук ворога з ними мають поводитися як із військовополоненими.

Про потрапляння в полон 28-річного Ейдена Есліна, який захищав Маріуполь, стало відомо 12 квітня. У 2018 році він склав присягу і почав служити у 36-й бригаді морської піхоти ЗСУ. Разом з Есліном потрапив у полон його друг і товариш по службі, 48-річний Шон Піннер, який теж склав присягу у 2018-му.