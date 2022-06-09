Гайдай: окупанти знищили Льодовий палац Сєверодонецька

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти знищили один із символів Сєвєродонецька – Льодовий палац, повідомляє Українська правда.

Про це Гайдай повiдомив у Telegram.

"Знищили один із символів Сєвєродонецька. Льодовий палац згорів.

5000 сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста.

Рашисти закидали Льодовий снарядами.

Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні - майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька".