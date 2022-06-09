ОВА: росіяни скидають із дронів гранати на прикордонні села Сумщини

Російські окупанти з безпілотників скидають бойові гранати на прикордонні села Сумщини, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Близько 10-ї ранку росіяни запустили три дрони-камікадзе з боєприпасами по селах біля Краснопілля. О 16 годині на громаду Краснопілля з квадрокоптера росіяни скинули уламковий гранатний постріл.

Внаслідок атаки постраждалих немає, проте постраждала одна будівля.

Живицький повідомляв, що 9 червня український військовий літак збив російську ракету у небі над Сумщиною.