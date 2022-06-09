Подоляк: щодня гине 100-200 українських захисників
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня, повідомляє Українська правда.
Про це Подоляк розповiв у коментарі Newshour BBC World Service.
За його словами, однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.
Він додав, що Україні потрібні сотні найпотужніших артсистем, які може надати Захід.
Також Україні потрібно до 300 ракетних систем, щоб мати можливість досягти паритету з вогневою потужністю Росії та звільнити окуповану територію.
"Поки Росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни".
Передісторія:
- 1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що на полі бою щодня гинуть 60-100 українських військових, а 500 отримують поранення.
- Росія востаннє називала свої втрати 25 березня 2022 року - 1351 вбитих військовослужбовців, 3825 поранених. Натомість в Генштабі ЗСУ станом на 9 червня вважають, що Росія вже втратила на війні приблизно 31 700 військових.
- Україна востаннє повідомляла загальні втрати 16 квітня. Тоді Зеленський повідомив, що за час війни РФ проти України загинули від 2500 до 3000 українських військових, ще близько 10 000 - поранені.