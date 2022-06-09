Нацполіція: у Херсоні сталася ДТП за участю російських військових

У центрі Херсона сталася ДТП за участю російських військових. Загинув 35-річний пасажир, повідомляє Суспільне.

Про це повідомив представник Нацполіції Херсонської області Тетяна Скуба.

За її словами, правоохоронці переглянули відеопублікацію одного з місцевих телеграм-каналів.

"Транспортний засіб "Урал", що належить російським військовим, їхав з мікрорайону Шуменський у протилежному боці. Військовий автомобіль порушив правила дорожнього руху, бо рухався односторонньою смугою і повернув під міст. Внаслідок чого сталося зіткнення з цивільним легковим автомобілем. Пасажир легкової машини. загинув на місці", - розповіла Тетяна Скуба.

Дані щодо інших постраждалих у ДТП встановлюються. За фактом події внесли відомості до Реєстру судових розслідувань за фактом "Порушення законів та звичаїв війни".

В обласному терцентрі екстреної медичної допомоги коментувати подію відмовилися, посилаючись на відсутність керівництва.