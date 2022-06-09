Зеленський поговорив із Макроном: обговорили шлях України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Український глава проінформував колегу про ситуацію на фронті, повідомляє Новое время.

"Провів чергову телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну підтримку та роботу над безпековими гарантіями. Окрема увага — шляху України до ЄС, координуємо кроки" , — написав Зеленський у своєму Twitter.