Зеленський провів телефонну розмову з Макроном: обговорили шлях України до ЄС
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Український глава проінформував колегу про ситуацію на фронті, повідомляє Новое время.
"Провів чергову телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну підтримку та роботу над безпековими гарантіями. Окрема увага — шляху України до ЄС, координуємо кроки", — написав Зеленський у своєму Twitter.