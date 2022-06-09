Зеленський обговорив з Макроном гарантії безпеки для України

Роботу над гарантіями безпеки і кроки щодо вступу країни до Європейського Союзу президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном в ході телефонної розмови.

Про це Зеленський повідомив у себе у Twitter.

"Розповів про становище на фронті. Також обговорили подальшу оборонну допомогу України та роботу над гарантіями безпеки. Особливу увагу було приділено шляху України до Євросоюзу" , - зазначив Зеленський.