Зеленський: На Запоріжжі плани окупантів зриваються

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті за підсумками 106 днів повномасштабної війни, повідомляє Новое время.

За словами глави держави, за добу фронтова ситуація суттєво не змінилася, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші міста на Донбасі, які російські окупанти вважають ключовими мішенями, тримаються.

"Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку".

Зеленський подякував усім захисникам та захисницям України, завдяки яким країна витримала 106 днів повномасштабної війни.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров припустив, що російські окупанти готуються до відступу з міста. За його словами, захисники України створили росіянам серйозні проблеми на Херсонщині, тому окупанти перекидають туди частину своїх військ.