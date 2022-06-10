Міністри оборони України та Німеччини обговорили майбутній пакет військової допомоги
Міністр оборони України Олексій Резніков та його німецька колега Крістін Ламбрехт провели переговори. Вони обговорили суть майбутнього пакету військової допомоги, повідомляє Новое время.
"Ми обговорювали суть майбутнього пакету допомоги у сфері безпеки з Німеччини в Україну. З нетерпінням чекаю на обіцяну підтримку", — написав міністр оборони у своєму Twitter.
Раніше повідомлялося, що систему Iris-T, яку Німеччина обіцяла надати Україні, буде передано не раніше листопада-грудня. Аналогічна ситуація і з кільцевим обміном із Грецією, в рамках якого країна має отримати від Німеччини 50 бронетранспортерів на кшталт Marder.