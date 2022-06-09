Guardian: без української пшениці Африку чекає серйозний голод

У разі, якщо експорт пшениці з України не відновиться, Африка опиниться в ситуації дуже серйозного голоду, який може дестабілізувати континент. Про це заявив президент Сенегалу Макі Салл.﻿ Про це, із посиланням на The Guardian, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Він також закликав Росію і Україну забезпечити безпечний прохід суден з пшеницею з українських портів. Салл покладає серйозні надії у вирішенні кризи продовольства на ООН, яка повинна взяти на себе головну роль у переговорах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Салл після відвідин Росії планував приїхати до Києва, але нових деталей про його візит поки не повідомлялося.