Мінагрополітики: у 2023 році врожай може бути меншим на 40%

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що наступного року урожай в Україні може бути менший на 40% через повномасштабне російське вторгнення. Україна втратила 25% орних земель, повідомляє Новое время.

"Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35−40% менше, майже половина врожаю минулого року" , — сказав заступник міністра.

За даними відомства, приблизно 500 тисяч тонн зерна Росія вкрала з окупованих територій.

Раніше міністр агрополітики Микола Сольський заявив, що дефіцит українського зерна на світовому ринку, спричинений блокадою морських портів Росією, спричинить глобальну продовольчу паніку. Світове зростання цін на продовольство може становити 20−30%