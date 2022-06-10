CNN: винищувач ВПС Китаю впав на житловий квартал, є загиблий

Китайський військовий літак впав у житловому кварталі в місті Сан'ян в центральному Китаї. В результаті події загинула щонайменше одна людина, кілька людей поранені.﻿ Про це, із посиланням на CNN, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Винищувач J-7 ВПС Народно-визвольної армії Китаю, що виконував навчальне завдання в провінції Хубей, розбився, пошкодивши кілька будинків. За офіційними даними, одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Пілот, який отримав легкі травми, успішно катапультувався з літака і зістрибнув з парашутом на землю. І пілот, і поранені мирні жителі були відправлені в лікарні.

Аварія літака стала причиною пожежі відразу декількох будинків поблизу аеропорту Лаохекоу в місті Сян'ян провінції Хубей. За повідомленням державних ЗМІ, причина аварії ще з'ясовується, розпочато внутрішнє розслідування.