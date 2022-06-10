ОК Південь: Окупанти не мають сил та ресурсів для наступу

Оперативне командування Південь повідомляє, що протягом минулої доби, 9 червня, українські військові на південному напрямку знищили 33 окупанти, кілька одиниць техніки та три склади боєприпасів, повідомляє Новое время.

"Обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою. Противник веде бойові дії на займаних рубежах, укріплюється та мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має" , — йдеться в повідомленні.

Українською авіацією завдано серії ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини.

За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 загарбники, реактивну систему залпового вогню Град, кілька одиниць броньованої техніки, три склади боєприпасів та два — пально-мастильних матеріалів. Решта ворожих втрат уточнюється.

Також, корабельне угруповання чорноморського флоту тримає напоготові до здійснення ракетних ударів чотири надводні кораблі та один підводний човен, разом з ними на чергуванні один ВДК.