ISW: військам РФ буде важко взяти Слов’янськ
Окупанти досягли незначних успіхів на північ від Слов’янська. Водночас ймовірно, вони зіштовхнуться з труднощами під час штурму міста через тактичні проблеми, пов’язані з форсуванням Сіверського Донця. Про це пише американський Інститут дослідження війни (ISW), повідомляє Новое время.
Зазначається, що російські війська наступали на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма. Вони, ймовірно, намагаються використати свій контроль над районом навколо Святогірська, щоб просунутися у бік Слов’янська.
ISW зазначає, що спробам росіян просунутися до Слов’янська, ймовірно, заважає Сіверський Донець, який їм доведеться перетнути на північ (в районі Святогірська-Тетянівки) і на схід від Слов’янська (в районі Райгородка), щоб просунутися до міста.
Російські війська продовжували наземні, повітряні та артилерійські атаки на схід від Бахмута і 9 червня досягли поступових успіхів. Зокрема російські війська досягли часткового успіху в Комишувасі та Ротах. Крім того, російські війська продовжували безуспішні атаки на Нагірне та Миколаївку.