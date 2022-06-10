Haberturk: "Газпром" може обійти санкції через Туреччину

Російська енергетична компанія "Газпром" і десятки інших великих бізнесів з РФ в найближчі місяці можуть переїхати до Туреччини. Таким чином, вони планують обійти санкції, введені проти них США і ЄС.﻿ Про це, із посиланням на Haberturk, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За останні 48 днів Туреччина і Росія вели активні переговори з приводу перенесення штаб-квартир підсанкційних компаній РФ з країн ЄС до Стамбула. Передбачається, що в Туреччину переїде 43 російських компанії і олігарха, включаючи «Газпром». Процес переїзду почнеться вже в наступному місяці.

Раніше повідомлялося, що деякі російські авіакомпанії розглядають можливість перенести бізнес до Туреччини. Мета - обійти санкції, які не дозволяють їм обслуговувати літаки.