США запропонували створити коаліцію країн, що вводять санкції проти РФ
Міністр фінансів США Джанет Єллен запропонувала створити коаліцію країн, що вводять санкції проти Росії. На думку міністра, це допоможе зробити санкції більш дієвими. Про це, із посиланням на The New York Times, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
У березні Росія посіла перше місце у світі за кількістю введених санкцій, обійшовши за цим показником Іран і Сирію.
"На мій погляд, нам необхідна досить численна група країн, які були б згодні вводити санкції проти Росії. Створення такої коаліції необхідно, щоб зробити санкції більш ефективними в глобальному масштабі", - заявила вона.