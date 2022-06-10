США запропонували створити коаліцію країн, що вводять санкції проти РФ

Міністр фінансів США Джанет Єллен запропонувала створити коаліцію країн, що вводять санкції проти Росії. На думку міністра, це допоможе зробити санкції більш дієвими.﻿ Про це, із посиланням на The New York Times, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

У березні Росія посіла перше місце у світі за кількістю введених санкцій, обійшовши за цим показником Іран і Сирію.