Лідери країн G7 зустрінуться зі свідками ядерного удару по Японії

Лідери країн "Великої сімки" зустрінуться з тими, хто вижив після ядерного удару по Хіросімі в рамках саміту G7, який пройде в Японії в 2023 році. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.﻿ Про це, із посиланням на Japan Today, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Кісіда вибрав Хіросіму як найбільш вдале місце для саміту лідерів G7 під головуванням Японії у 2023 році, оскільки світ зараз стикається з ядерною загрозою з боку Росії після її вторгнення в Україну.

Прем'єр-міністр Японії впевнений, що така зустріч підштовхне лідерів "Великої сімки" до конкретних дій у сфері атомної безпеки й що Японія візьме на себе ініціативу, щоб зробити саміт кроком до глобального миру в умовах війни на Україні.