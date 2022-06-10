Посол України закликав Берлін прискорити надання зброї

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що поки немає ясності, коли Берліном будуть поставлені реактивні системи залпового вогню і системи ППО, повідомляє Європейська правда.

"Ми очікуємо, що уряд швидко виконає цю обіцянку, тому що нашим військам потрібна ця система озброєння якнайшвидше, щоб захистити українське мирне населення від варварських нападів Росії та зламати величезну військову перевагу" , - сказав Мельник.

Посол також наголосив, що однієї одиниці системи IRIS-T SLM замало.

"Ми закликаємо розширювати цей проєкт у сфері IRIS на майбутнє, тому що в середньостроковій перспективі нам потрібно ще як мінімум 10 таких систем з боєприпасами для посилення обороноздатності України" , – підкреслив посол.

"Це може змінити гру, це стане прецедентом, якби Німеччина вперше постачала не старе важке озброєння, а справді сучасне" , - додав він.

Канцлер Олаф Шольц раніше підкреслював, що цілі міста можуть бути захищені від нападів за допомогою цієї системи.

"Ми сподіваємося, що перша система буде доступна українській армії вже наприкінці жовтня. Ми дійсно впевнені, що цей термін буде дотримано завдяки дуже тісній конфіденційній співпраці з виробником" , - сказав Мельник.

Раніше повідомлялося, що попри заяви Шольца про збільшення військової допомоги України, вона поки не отримала жодної одиниці німецького озброєння.