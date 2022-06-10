ОВА: окупанти обстріляли Дніпропетровську область

Вночі та вранці російські війська обстріляли Дніпропетровщину, є руйнування та постраждала. Про це повідомив﻿ очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади.У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення.У Широківській та Апостолівській - ніхто не постраждав" , - йдеться в повідомленні.

На ранок окупанти завдали ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих, деталі уточнюються.

Також вранці в Дніпрі зайнялась пожежа, однак вона не пов'язана з обстрілами. Як повідомив Резніченко, горіло на одному з підприємств міста, вогонь уже приборкали.