ОВА: окупанти обстріляли Дніпропетровську область
Вночі та вранці російські війська обстріляли Дніпропетровщину, є руйнування та постраждала. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади.У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення.У Широківській та Апостолівській - ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
На ранок окупанти завдали ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих, деталі уточнюються.
Також вранці в Дніпрі зайнялась пожежа, однак вона не пов'язана з обстрілами. Як повідомив Резніченко, горіло на одному з підприємств міста, вогонь уже приборкали.