США відреагували на "смертний вирок" британцям у "ДНР"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон стурбований винесенням смертного вироку трьом іноземним громадянам у так званій "ДНР" і закликають РФ дотримуватися норм гуманітарного права, повідомляє Європейська правда.

"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вироками щодо комбатантів, які законно служать у Збройних силах України. Ми закликаємо Росію та підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, надані військовополоненим" , - йдеться у повідомленні.

We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2022

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що "суд" над громадянами Великої Британії в окупованому Донецьку є нікчемним і має пропагандистський характер. Міністерка закордонних справ Великої Британії також засудила "засудження до смертної кари" британців в окупованому Донецьку.

Нагадаємо, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР". Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до страти разом із громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.