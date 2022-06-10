З Миколаєва виїхало більше половини населення

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії з Миколаєва виїхали більше половини жителів. Однак точне число поки невідомо, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

За його словами, з 480 тисяч жителів у місті залишилося близько 230 тисяч.