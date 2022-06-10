Гайдай: у Сєвєродонецьку тривають бойові дії

Гайдай: у Сєвєродонецьку тривають бойові дії
Фото: Сергій Гайдай

Бойові дії в Сєвєродонецьку і населених пунктах Гірської та Попаснянської громад тривають. Про це повідомив﻿ начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки, з втратами відійшли. Там від обстрілів ворога зруйновано ще девʼять будинків. На північно-західній околиці Тошківки оборонці відбили ворожий штурм.

Також зафіксовані руйнування 15 будинків в Оріховому, шістьох – у Врубівці, чотирьох – у Лисичанську, ще чотирьох – у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька.

"Сєвєродонецьк тримається, однак росіяни нищать все на своєму шляху", – зазначив він. 
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Наслідки обстрілів Луганської області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

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