Британська розвідка: РФ контролює більшу частину Сєвєродонецька

Російські війська не досягли успіху в оточенні Сєвєродонецька, а в Маріуполі та Херсоні критична ситуація з медичними послугами та ліками.﻿ Про це, посилаючись на щоденний звіт британської розвідки у Twitter, повідомляє Європейська правда.

"Навколо Сєвєродонецька тривають бої. Росія знову контролює більшу частину міста, але її сили не досягли успіху в спробах оточити ширшу територію з півночі та півдня" , - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Росія намагається забезпечити базові комунальні послуги населенню на окупованих територіях. Доступ до безпечної питної води непостійний, є значні перебої в телефонних та інтернет-послугах.

"У Херсоні, ймовірно, критичний дефіцит ліків, а Маріуполю загрожує великий спалах холери. Поодинокі випадки холери зареєстровані з травня. Медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу: великий спалах холери в Маріуполі ще більше погіршить ситуацію" , - ідеться в повідомленні.