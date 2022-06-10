Adidas не планує відновлювати діяльність у РФ

Російські ЗМІ повідомляють, що німецька група з виробництва спортивного взуття, одягу та аксесуарів Adidas AG не планує відновлювати комерційну діяльність у РФ найближчим часом, повідомляє Економічна правда.

"Робота магазинів Adidas та інтернет-торгівля в Росії призупинена до подальшого розпорядження, це стосується і доставки товарів до Росії. Наразі немає планів щодо відновлення діяльності" , - сказала представник компанії.

Спортивний бренд Adidas ще у березні заявив, що зачиняє свої магазини в РФ, проте наразі не виходить з російського ринку.

Adidas AG оголосила про призупинення співпраці з російським футбольним союзом "з негайним набуттям чинності" через вторгнення РФ в Україну та на тлі міжнародних санкцій проти Росії.