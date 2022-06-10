Зеленський: Тіньової економіки більше не буде

Володимир Зеленський наполягає, що з огляду на постійну військову загрозу з боку Росії в українській економіці тепер не може бути "тіньового" компента, повідомляє Економічна правда.

Президент розповів, що провів нараду з урядом стосовно економічних питань. Урядовці погодились, що потрібно якомога швидше розробити державну підтримку малого бізнесу з надання грошових грантів.

"Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу Незалежність, і ті, хто працює так, щоби забезпечити цей захист.

Звичайно, я розумію, що в частині наших регіонів будь-яка економічна активність – офіційна чи неофіційна – є питанням просто виживання. Але якщо ми говоримо про нормальне, стабільне, міцне життя суспільства, роботу держави про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить.

Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інститутів.

Всі, хто працює в українській політиці, хто впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що "тіньового" в країні більше не буде".

Також, за словами президента, пріоритетом української економіки повинні стати підприємства в галузі оборони та національної безпеки. Держава повинна працювати над залученням високотехнологічних компаній на український ринок, зокрема через створення "індустріальних парків" та привабливих умов ведення бізнесу в країні.

