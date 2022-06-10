У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про втрати російських військ у живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 31 900 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1409 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12) од,
  • артилерійських систем – 712 (+1) од,
  • РСЗВ - 222 (+9) од,
  • засобів ППО - 97 (+1) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10),
  • крилатих ракет - 125 (+0),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2438 (+17) од,
  • спеціальної техніки - 54 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

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