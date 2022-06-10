У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про втрати російських військ у живій силі та техніці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31 900 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1409 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12) од,
- артилерійських систем – 712 (+1) од,
- РСЗВ - 222 (+9) од,
- засобів ППО - 97 (+1) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10),
- крилатих ракет - 125 (+0),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2438 (+17) од,
- спеціальної техніки - 54 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються.