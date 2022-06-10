Японія заборонила експорт вантажівок і спецтехніки до РФ

Міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Коїті Хагіуда заявив, що Токіо заборонив поставляти в Росію вантажні автомобілі, самоскиди і бульдозери. Рішення набуває сили 17 червня, повідомляє Ділова столиця.

За словами міністра, рішення прийнято у зв'язку з рішенням Кабінету міністрів Японії про заборону на експорт до Росії продукції, що "сприяє зміцненню промислової інфраструктури".

Санкції пов'язані у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Відомо, що Японія оголосила нові санкції проти 70 компаній, 133 осіб з Російської Федерації та "ЛДНР". Також Японія запровадила санкції проти банкової системи Росії та Білорусі.