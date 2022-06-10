ОГП: внаслідок агресії РФ в Україні поранено 491 дитину

Більше ніж 754 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Станом на ранок 10 червня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263, росла кількість поранених - 491. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 192, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

У вівторок, 7 червня, внаслідок обстрілів окупантами с. Роти Донецької області отримали поранення двоє дітей 14 та 17 років.﻿﻿

8 червня в Миколаївській області від вибухової хвилі постраждав 11-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти, 194 з них зруйновано повністю.