ГУР МО: Україна майже витратила артилерійські боєприпаси

Україна вже майже витратила всі артилерійські боєприпаси у війні з Росією. ЗСУ використовує від 5 до 6 тисяч артилерійських снарядів на день. ﻿Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, із посиланням на The Guardian, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За його словами, Україна програє Росії на фронтах, і тепер майже повністю залежить від західної зброї, щоб стримати Росію.

"Зараз це артилерійська війна. Тепер майбутнє буде вирішуватися на передовій, а ми програємо в артилерії. Все тепер залежить від того, що дасть нам Захід. В України є одна артилерійська установка проти 10-15 російських. Наші західні партнери дали нам близько 10% від того, що у них є" , - заявив він.

За словами Скибицького, українські військові тепер використовують снаряди 155 калібру за натовським стандартом.