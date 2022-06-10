У Мінагрополітики прокоментували заяву Лаврова про необхідність розмінування портів

Заступник міністра агрополітики і продовольства Тарас Висоцький спростував слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що питання експорту зерна з України можуть бути вирішені, але Україні необхідно розміновувати акваторію моря, щоб забезпечити безпечний прохід кораблів. Про це, з посиланням на CNN, повідомляє Ділова столиця.

"Це неправда. Проблема в російських військових кораблях, а не в Україні. Поки вони не дозволяють реально безпечно утримувати цивільні кораблі в українських портах. Поки Україна не отримає гарантії безпеки від імені міжнародних партнерів, ми не можемо говорити про те, що ці кораблі виходять" , — сказав Висоцький.

Він зазначив, що територію можна розмінувати швидко — але спочатку має закінчитися війна.

"Україна готова виконати всі зобов'язання з постачання необхідного продовольства для міжнародної продовольчої безпеки. Тому суть дуже ясна: Росія повинна зупинити війну" , — наголосив заступник міністра.

Висоцький додав, що Росія вже вкрала на окупованих територіях близько 500 тис. тонн зерна.