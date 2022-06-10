ДВРЗ у Києві, по якому вдарили ракетами окупанти, відновив роботу

Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин повідомив, що Дарницький вагоноремонтний завод повернувся до роботи після обстрілу російських окупантів 5 червня, повідомляє Українська правда.

"Два дні на заводі тривали слідчі дії. Правоохоронні органи зафіксували результати обстрілів. Ще день розгрібали завали. Вдячний місцевим активістам, які в цьому допомогли.

А вже на четвертий день завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання зі зруйнованих цехів.

Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт".

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що війська РФ у неділю вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу (4 ракети), але наголосили - жодних "танків", про які говорить російська пропаганда, там немає.