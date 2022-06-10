СБУ: політтехнологу Медведчука оголошено про підозру у держзраді

СБУ: політтехнологу Медведчука оголошено про підозру у держзраді

За матеріалами Служби безпеки України підозру в державній зраді оголосили політтехнологу народного депутата, кума президента Росії Віктора Медведчука﻿. Про це повідомляє прес-центр﻿ СБУ.

Оголошення підозри в державній зраді стало можливим після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи.

"Згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України", — кажуть у СБУ.
Силовики вилучили речі та документи, що підтверджують зв’язки політтехнолога з Росією
Силовики вилучили речі та документи, що підтверджують зв’язки політтехнолога з Росією

Під час обшуків силовики вилучили речі та документи, що підтверджують зв’язки політтехнолога з Росією. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України".

"Наразі тривають заходи щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну", — зазначають у відомстві.
Політтехнолог часто брав участь у пропагандистських ефірах на росТБ
Політтехнолог часто брав участь у пропагандистських ефірах на росТБ

За даними слідства, політтехнолог був пов'язаний зі співробітниками спецслужб РФ, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям. Він також часто брав участь у пропагандистських ефірах на російському телебаченні та очолював групу експертів.

За даними слідства, політтехнолог був пов'язаний зі співробітниками спецслужб РФ
За даними слідства, політтехнолог був пов'язаний зі співробітниками спецслужб РФ

СБУ не вказує ім'я підозрюваного. Але, як пише "Українська правда"﻿, соратником і політтехнологом Медведчука був Михайло Погребинський.

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