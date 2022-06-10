СБУ: політтехнологу Медведчука оголошено про підозру у держзраді

За матеріалами Служби безпеки України підозру в державній зраді оголосили політтехнологу народного депутата, кума президента Росії Віктора Медведчука﻿. Про це повідомляє прес-центр﻿ СБУ.

Оголошення підозри в державній зраді стало можливим після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи.

"Згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України" , — кажуть у СБУ.

Силовики вилучили речі та документи, що підтверджують зв’язки політтехнолога з Росією

Під час обшуків силовики вилучили речі та документи, що підтверджують зв’язки політтехнолога з Росією. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України" .

"Наразі тривають заходи щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну" , — зазначають у відомстві.

Політтехнолог часто брав участь у пропагандистських ефірах на росТБ

За даними слідства, політтехнолог був пов'язаний зі співробітниками спецслужб РФ, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям. Він також часто брав участь у пропагандистських ефірах на російському телебаченні та очолював групу експертів.

За даними слідства, політтехнолог був пов'язаний зі співробітниками спецслужб РФ

СБУ не вказує ім'я підозрюваного. Але, як пише "Українська правда"﻿, соратником і політтехнологом Медведчука був Михайло Погребинський.