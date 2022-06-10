Єрмак: санкційний план групи Макфола-Єрмака виконано на 45%

Санкційний план дій експертної групи Макфола-Єрмака вже виконано на 45%.﻿ Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі﻿ повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він Єрмак нагадав, що ЄС нещодавно схвалив шостий пакет санкцій.

"Заборонений імпорт офшорної нафти з Росії. До кінця року споживання енергоресурсу агресора має скоротитися на 90%. "Сбєрбанк", ще два російських і білоруський банк були відключені від SWIFT. ЄС та Велика Британія заборонили страхування суден, які перевозять нафту. Введені індивідуальні санкції, які торкнулися оточення Путіна, включно з Аліною Кабаєвою. Також союзниками були введені обмеження щодо яхт та літаків Путіна, заборонего багато високотехнологічних товарів та обладнання для виробництва" , - написав Єрмак.

За його словами, усі ці кроки пропонувались Планом групи Макфола-Єрмака і мають статус виконаних, що доводить прогрес до 45%.