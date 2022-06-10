Мільярди євро російських банків "зависли" через санкції ЄС

﻿Видання Frank Media з посиланням на джерела повідомляє, що близько 4,5-7 млрд євро російських банків, компаній та інвесторів зависли на рахунках Національного розрахункового депозитарію за даними на 3 червня, коли ЄС запровадив проти нього блокуючі санкції, повідомляє Новое время.

Зазначається, що для великих банків заморозка рахунків болісна, але не критична. У той же час для дрібніших банків ця проблема може стати серйозною хвилі.

За словами одного з джерел видання, близького до великого російського банку, проблеми з валютними розрахунками через НРД виникли після того, як США, ЄС та Британія почали вводити санкції проти російських компаній та банків через початок війни в Україні.

Раніше це стосувалося лише кореспондентських рахунків російського депозитарію в Euroclear та Clearstream.