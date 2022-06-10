ОВА: на Харківщині за добу від ворожих обстрілів загинули двоє людей

Минулої доби ворог знову тероризував населення Харкова та області обстрілами з артилерії та РСЗВ, загинули двоє. Про це повідомив﻿ очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під удар потрапив Шевченківський район Харкова та Харківській, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області. Пошкоджені будинки, склади, об'єкти інфраструктури. Горіли хвойні ліси та лісосмуги.

Протягом доби 2 цивільних загинули, 15 поранені, зокрема госпіталізували 12-річного хлопчика.

На лінії зіткнення просування ворога не було. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні. На Ізюмщині ворог поповнює запаси та перегруповує сили, додав Синєгубов.