У Міноборони оцінили ймовірність повторного наступу РФ на Київ

У Міністерстві оборони України розповіли, чи можливий повторний наступ російських окупаційних військ на Київ. Про це, посилаючись на прес-секретаря Міноборони Олександра Мотузяника у ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

Мотузяник сказав, що у найближчій перспективі не бачить можливості наступу РФ на Київ, проте не можна виключати таку можливість.

"Ми виграли битву за Київ, це щось означає. Станом на сьогодні рівень захисту столиці не знижений. Столиця та підступи до столиці добре зміцнюються. У нас є кілька ліній оборони. Ніхто руки не опустив, і оборона посилюється" , - заявив він.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Київ залишається головною метою російських окупантів, тож постійно перебуває під загрозою.