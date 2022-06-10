Міноборони: ЗСУ обороняють Сєвєродонецьк та укріплюють Лисичанськ

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що підрозділи Збройних сил України тримають оборону Сєвєродонецька, а також укріплюють Лисичанськ, чекаючи штурму російських окупантів, повідомляє Новое время.

"Станом на зараз там бойові дії не ведуться. Стосовно „дороги життя“ (траса Лисичанськ-Бахмут — ред.), вона, на жаль, прострілюється і не є абсолютно безпечною, але я хочу наголосити, що ЗСУ віднаходять усі можливі шляхи, аби підсилити наші підрозділи" , — наголосив він.

За словами представника Міноборони, армія РФ не залишає намірів форсувати річку Сіверський Донець, незважаючи на те, що це небезпечна тактична операція.

Раніше Зеленський сказав, що у битві за Сєвєродонецьк багато в чому зараз вирішується доля Донбасу, бої за місто — одні з найважчих за всю війну.