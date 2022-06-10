Мешканців Донеччини просять евакуюватися завчасно

Глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко просить﻿ жителів Слов’янська та Бахмута евакуюватися і не чекати, доки бойові дії не дійдуть до домівок.

"У соцмережах поширюють інформацію, начебто при загостренні бойових дій буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута. Це — відверта брехня.

Ми евакуюємо всіх охочих, навіть під ворожими обстрілами.

При цьому важливо, щоб евакуація була своєчасною. Кожен виїзд під обстрілами — це загроза не тільки для тих, хто виїжджає, але й для тих, хто вивозить.

Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Не чекайте, поки активні бойові дії дійдуть до вашого дому!".

Також Кириленко закликав місцевих жителів довіряти лише офіційним джерелам інформації, оскільки "війна йде не лише на полі бою, а й у інформаційному просторі".