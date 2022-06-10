Між Прагою, Львовом та Києвом запускають потяг

Перевізник RegioJet запускає у суботу, 11 червня, регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом. Про це, з посиланням на Radio Prague International, повідомляє Корреспондент.

Маршрут повторює проходження гуманітарних поїздів, що від'їжджають з Праги в Перемишль, що на південному сході Польщі. У місто, яке розташоване на кордоні з Україною, і приймало біженців та гуманітарну допомогу з початку агресії Росії проти України.

Пасажири зможуть користуватися цією можливістю без обмежень. Для власників українських паспортів квиток із Праги до Львова коштуватиме 229 крон (9 євро), а до Києва - 639 крон (близько 25 євро).