МОЗ не вважє колаборантами медиків під окупацією
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що лікарів, які працюють на тимчасово окупованих територіях та забезпечують роботу лікарень, не вважатимуть колаборантами, повідомляє Ділова столиця.
"Якщо окупанти кажуть "Ми вам платимо зарплату, а ви перебуваєте на території закладу", я, як міністр охорони здоров’я, буду відстоювати, що це не є співпрацею з окупантами. Тому що у медиків немає іншого виходу.", – сказав Ляшко.
Він також повідомив, що Україна продовжує виплачувати заробітну плату медичним працівникам, які перебувають в окупації.
"Ми все одно будемо платити їм заробітну плату на картку. Та може прийти момент, коли не буде доступу до банкомату, буде зупинено обіг українських карток. До цього треба бути готовим. Тому зарплатня від російських окупантів не є співпрацею. Це просто виживання до того часу, поки наші Збройні сили України не прийдуть і не звільнять територію. Головне не визнавати окупанта господарем", — додав Ляшко.