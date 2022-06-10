До 5025 гривень. Кому підвищили мінімальну пенсію за новим законом

Відповідно до внесених до пенсійного законодавства змін деякій категорії встановили фіксоване підвищення мінімальної пенсії, повідомляє Новое время.

Зокрема, згідно із Законом України від 15 лютого 2022 року № 2040-ІХ Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства, що набрав чинності наприкінці квітня, збільшився мінімальний розмір військової пенсії, якщо військовослужбовці отримали інвалідність внаслідок війни.

Як було

Раніше мінімальний розмір такої пенсії регламентувався прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, у відсотковому вираженні, а саме:

для I групи — 120%;

для II групи — 110%;

для III групи — 105% прожиткового мінімуму.

Як стало

Тепер законодавець визначив розмір у фіксованому числовому виразі:

для I групи — 5025 гривень;

для II групи — 4610 гривень;

для III групи — 4396 гривень.

При цьому, як і раніше, передбачено механізм їх індексації.