Фінляндія збільшить військову допомогу Україні

Фінляндія надасть новий пакет військової допомоги Україні. Сьогодні відповідне рішення схвалив президент країни Саулі Нііністе за пропозицією уряду, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

У Міністерстві оборони Фінляндії підкреслили, що не розкриватимуть інформацію про зміст, спосіб доставки та графік надання допомоги. Ці заходи будуть дотримані, щоб гарантувати доставку військової допомоги Україні.