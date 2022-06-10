Фінляндія збільшить військову допомогу Україні

Фінляндія збільшить військову допомогу Україні

Фінляндія надасть новий пакет військової допомоги Україні. Сьогодні відповідне рішення схвалив президент країни Саулі Нііністе за пропозицією уряду, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

У Міністерстві оборони Фінляндії підкреслили, що не розкриватимуть інформацію про зміст, спосіб доставки та графік надання допомоги. Ці заходи будуть дотримані, щоб гарантувати доставку військової допомоги Україні.

"Фінляндія не забуде Україну і українців. Ми продовжимо нашу допомогу: ми відправимо новий пакет оборонного обладнання", - заявила міністр оборони Антті Кайкконен.

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