ОК "Південь": на Україну націлено 40 крилатих ракет

Росія посилила угруповання ЧФ РФ ще одним підводним човном. На Україну націлено 40 крилатих ракет, повідомляє﻿ оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання ЧФ Росії посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет, продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря.

"Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності 1 ВДК" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомила керівник прес-центру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, інші ворожі кораблі тримаються ближче до пунктів базування в окупованому Криму.

На Херсонщині окупаційні війська та колаборанти розпочали нову хвилю підготовчих заходів до референдуму про приєднання до Росії. Окрім того, російські війська мінують окуповані території.