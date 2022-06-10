ОК "Південь": на Україну націлено 40 крилатих ракет
Росія посилила угруповання ЧФ РФ ще одним підводним човном. На Україну націлено 40 крилатих ракет, повідомляє оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання ЧФ Росії посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет, продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря.
"Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності 1 ВДК", - йдеться в повідомленні.
Як повідомила керівник прес-центру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, інші ворожі кораблі тримаються ближче до пунктів базування в окупованому Криму.
На Херсонщині окупаційні війська та колаборанти розпочали нову хвилю підготовчих заходів до референдуму про приєднання до Росії. Окрім того, російські війська мінують окуповані території.