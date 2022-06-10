Лавров: відповіді РФ на санкції України проти Путіна не буде
Росія не реагуватиме на санкції України проти глави Кремля Володимира Путіна та інших чиновників. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, із посиланням на "РИА Новости", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Голова МЗС Росії вважає, що указ президента Володимира Зеленського про санкції не потребує відповіді з боку Росії.
"Я не думаю, що це гідно якогось конкретного кроку з нашого боку - чим би дитя не тішилося", - заявив він.
Нагадаємо, 9 червня Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти Володимира Путіна.