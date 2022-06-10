Лавров: відповіді РФ на санкції України проти Путіна не буде

Росія не реагуватиме на санкції України проти глави Кремля Володимира Путіна та інших чиновників.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, із посиланням на "РИА Новости", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Голова МЗС Росії вважає, що указ президента Володимира Зеленського про санкції не потребує відповіді з боку Росії.

"Я не думаю, що це гідно якогось конкретного кроку з нашого боку - чим би дитя не тішилося" , - заявив він.

Нагадаємо, 9 червня Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти Володимира Путіна.