Валютний ринок в умовах війни: день 107-й

У п'ятницю, 10 червня, робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у середу, 8 червня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився на 16,92 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 197,84 млн. доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 0,83 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 8 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на купівлю на 121,3 млн доларів: на 255,05 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 133,75 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 13:30 сьогодні купують по 31,0105 гривень, а продають по 31,3206 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 10 червня зріс майже вдвічі і склав 80656,37 млн гривень. Частина цих коштів повернулася із депозитних сертифікатів Національного банку.

Курс готівкового долара у п'ятницю залишається стабільним порівняно із вчорашнім днем. Сьогодні, як і вчора в той самий час, готівкового «американця» у столиці продають по 35,20-35,25 гривень. Вперше за довгий час за добу курс долара не змінився навіть на 5 копійок. Таким чином, наша вчорашня інформація про настання періоду літньої стабілізації курсу підтверджується.

Євро на FOREX вчора різко знизилось до долара США. Сьогодні низхідний тренд посилився: на момент написання статті євро опустилось до позначки 1,0586 долара, а надвечір може подешевшати ще сильніше. Готівкове євро подешевшало на 10 копійок порівняно із вчорашнім днем: сьогодні у столиці євро продають за 37,55-37,60 гривень.

Російський рубль продовжує зміцнення. До обіду п'ятниці долар подешевшав до 57,10 руб/$. До річного мінімуму - 56 руб/$ - залишилося трохи більше рубля.

«Криптовалюту №1» останню добу «штормить» дедалі сильніше. У ніч на п'ятницю біткоїн спочатку подешевшав до 29578,96 $, а потім подорожчав до 30382,80 $. До моменту написання цієї статті біткоїн на популярній біржі торгується в районі 30000 $ за 1 BTC. На думку аналітиків, ціна біткоїна найближчими днями буде змінюватися в межах 28000-32000 $; вихід за межі цього діапазону малоймовірний.