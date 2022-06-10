"Приват24" тимчасово зупинить роботу: коли та в чому причина

Сервіси ПриватБанку не працюватимуть орієнтовно п'ять годин. ﻿Про це, посилаючись на прес-службу Приватбанку, повідомляє Сьогодні.

Мобільний банківський додаток "Приват24" не працюватиме вночі 12 червня з 00:00 до 05:00. Це пов'язано з регламентними роботами.

"12 червня вночі ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи в Приват24, послуги будуть на паузі до 5 ранку", – ідеться в повідомленні.

Клієнтів попереджають, що під час регламентних робіт програма та Web-версія Приват24 будуть недоступні.