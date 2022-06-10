У Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи

У Польщі зафіксували перший підтверджений випадок мавпячої віспи. В країні ще є кілька пацієнтів з підозрою на це захворювання, повідомляє 24 Канал.

Про це повідомив польський міністр охорони здоров'я Адам Недзельський. За його словами в країні є близько 10 підозр на мавпячу віспу, зразки ще перевіряють.

"Ми мали близько 10 підозр на мавпячу віспу, зразки досліджуються. 10 червня – це перший день, коли маємо підтверджений випадок" , – заявив Недзельський.

Речник МОЗ Войцех Андрусевич повідомив, що пацієнт перебуває на ізоляції в лікарні, з ним провели епідеміологічну бесіду. У міністерстві не розголошують деталі пацієнта та місце його госпіталізації.

Симптоми. Спочатку виникає гарячка, сильний головний біль, збільшення лімфатичних вузлів, біль у спині, у м'язах і сильна слабкість. Через 1 –3 дні після виникнення лихоманки з'являється висип. Спочатку на обличчі (в 95% випадків) і потім поширюється на інші частини тіла.